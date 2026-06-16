Der russische Künstler und Karikaturist Semjon Skrepetsky, der auch als Putin-Kritiker bekannt war, wurde auf offener Straße erschossen. (Wojtek Jargilo / PAP / dpa / Wojtek Jargilo)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lublin wurde der Mann in der ostpolnischen Stadt Biala Podlaska erschossen. Zwei belarussische Staatsbürger seien festgenommen worden, es gebe bisher aber keine Anklage.

Örtliche Medien berichten, bei dem Opfer handele es sich um Robert Kuzovkov. Der 44-jährige Karikaturist und Performance-Künstler war als Kritiker von Präsident Putin bekannt. Wie das russische Exil-Nachrichtenportal Medusa schreibt, war auch unter seinem Pseudonym Semyon Skrepetsky bekannte Russe vor wenigen Tagen noch in Deutschland. Er habe am vergangenen Freitag in Berlin eine Protestaktion gegen Putin veranstaltet.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.