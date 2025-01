Der russische Ministerpräsident Mischustin (l.) besucht Vietnam. (picture alliance / dpa / POOL / Dmitry Astakhov)

Mischustin will in Hanoi unter anderem den Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam, und Ministerpräsident Pham Minh Chinh treffen. Bei den Gesprächen soll es vietnamesischen Medien zufolge unter anderem um wichtige Kooperationsprojekte in den Bereichen Energie und Industrie gehen.

Russland und Vietnam sind langjährige Verbündete. Vor rund einem halben Jahr war auch Präsident Putin nach Hanoi gereist. Er hatte sich damals für eine Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit eingesetzt.

