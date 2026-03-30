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Das Schiff "Anatoly Kolodkin" habe den kubanischen Hafen Matanzas erreicht, teilte die russische Regierung mit. Es war die erste Öllieferung aus dem Ausland nach Kuba seit etwa drei Monaten.

Für Kuba gilt eigentlich eine von den USA verhängte Ölblockade. Sie hatte die dortige Energiekrise deutlich verschärft. Sowohl die Stromerzeugung als auch die Kraftstoffverteilung sind massiv beeinträchtigt, mit katastrophalen Auswirkungen auf das Gesundheitswesen und die Wirtschaft. Die sozialistisch regierte Insel mit ihren rund 10 Millionen Einwohnern fördert nur rund ein Drittel ihres Bedarfs an Kraftstoff selbst.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.