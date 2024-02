Rede zur Lage der Nation

Russland hege keine Ambitionen, Europa anzugreifen. Sollten jedoch NATO-Kontingente auf ukrainischem Boden zum Einsatz kommen, wären die Konsequenzen und Folgen tragisch. Russland würde einen solchen Schritt als Angriff auf seine Souveränität betrachten. Man verfüge zudem über Waffen, die Ziele im westlichen Territorium treffen könnten. Putin wies erneut darauf hin, dass die Gefahr eines Atomkriegs in einer derartigen Situation real sei. Die atomaren Streitkräfte Russlands befänden sich nach wie vor in Alarmbereitschaft.

Der CDU-Außenpolitiker Abraham reagierte mit Besorgnis auf die Rede Putins. Abraham sagte im Deutschlandfunk , der russische Präsident habe zweifelsfrei klar gemacht, dass er den Weg des Krieges weitergehe. Es gebe keinerlei Anzeichen, dass Russland bereit sei, über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu verhandeln.Abraham warnte zudem vor einer Eskalation der Lage, sollte Russland in der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau eine Militäroperation beginnen. Der Westen müsse in diesem Zusammenhang endlich ein Signal der Geschlossenheit nach Moskau senden.