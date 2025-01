Russischer Raketenangriff auf Tschernihiw: ein Toter und vier Verletzte (picture alliance / Anadolu / Chernihiv Regional Military Administration / Handout)

Gestern Nachmittag wurde die nordukrainische Großstadt Tschernihiw mit Raketen beschossen. Nach Behördenangaben wurden ein Zivilist getötet und vier weitere verletzt. Wegen der anfliegenden Raketen herrschte bis in die Westukraine Luftalarm. Außerdem flogen russische Kampfdrohnen im ukrainischen Luftraum, von denen einige abgefangen werden konnten. Durch herabstürzende Trümmerteile starben mehrere Menschen - unter anderem in der Hauptstadtregion Kiew. In der südukrainischen Stadt Saporischschja wurde ein Mann durch einen russischen Raketenangriff getötet.

Auf der russischen Seite meldeten die Behörden ein Todesopfer in der Grenzregion Brjansk.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.