In der Hauptstadt Kabul traf er sich mit Vertretern des Taliban-Regimes. In einer Erklärung hieß es, Schoigu habe das Interesse seines Landes an einer Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht. So wollten sich russische Unternehmen etwa an der Gewinnung von Rohstoffen in Afghanistan beteiligen. Die Taliban-Regierung ist international nicht anerkannt. Mit der erneuten Machtübernahme im August 2021 wurde das Land weitgehend isoliert. Seither bemühen sich die Islamisten verstärkt um wirtschaftliche und sicherheitspolitische Kontakte.

In der Kritik stehen die Taliban insbesondere wegen drakonischer Gesetze und Strafen sowie insbesondere ihres äußerst restriktiven Vorgehens gegen Frauenrechte.

