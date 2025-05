Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt eine Puffezone in der Region Kursk an (Archivbild). (picture alliance / Zumapress / Alexander Kazakov / Kremlin Pool)

In einer Kabinettssitzung per Video sagte Putin, die Streitkräfte seien dabei, diese Aufgabe zu lösen. Details nannte er nicht. Putin hatte die Region Kursk für befreit erklärt, nachdem ukrainische Truppen im vergangenen August dorthin vorgedrungen waren. Der ukrainische Präsident Selenskyj widersprach mehrfach und erklärte, dass ukrainische Truppen noch Stellungen im Gebiet Kursk und in der benachbarten Region Belgorod hielten.

Putin ordnete zudem an, ein Programm für den Wiederaufbau der betroffenen russischen Gebiete auszuarbeiten. Die grenznahen Regionen stehen fast täglich unter Beschuss der ukrainischen Seite, die vor allem Drohnen einsetzt.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.