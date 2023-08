Ein russisches Kriegsschiff vor der Brücke von Kertsch, die die Halbinsel Krim mit dem Festland verbindet (Archiv). (AFP / STRINGER)

Wie die russische Behörde für Seeverkehr mitteilte, wurde das Schiff in der Nacht in der Straße von Kertsch im Bereich des Maschinenraums beschädigt. Der 141 Meter lange Tanker schwimme noch, die Reparatur werde vorbereitet, hieß es weiter. Um das Schiff herum sei eine Ölsperre errichtet worden. Die Besatzung befinde sich in Sicherheit.

Die Straße von Kertsch verbindet das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer. Die Krim-Brücke, die über die Meerenge führt, wurde in der Nacht drei Stunden lang für den Autoverkehr gesperrt. In der Region haben Angriffe beider Seiten zugenommen, seit Russland im vergangenen Monat aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, das ukrainische Getreideexporte durch das Schwarze Meer ermöglicht hatte.

