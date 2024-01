Spionageverdacht

Der festgenommene Professor lehrte an der Universität in Tartu. (picture alliance / dpa / Alexander Welscher)

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Tallinn mitteilte, wurde der Mann Anfang des Jahres festgesetzt und befindet sich für zwei Monate in Untersuchungshaft. Der Akademiker soll gegen Estland gerichtete Geheimdienstaktivitäten durchgeführt und begünstigt haben, hieß es. Die Universität Tartu hat wegen der Vorwürfe eine Untersuchung eingeleitet und das Arbeitsverhältnis mit dem Akademiker beendet. Der russische Wissenschaftler war der estnischen Wissenschaftsdatenbank zufolge seit 2010 an der Hochschule tätig - zuletzt als Professor für internationale politische Theorie. Davor lehrte er in Russland an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.