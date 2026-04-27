Unklare Vorwürfe

Lambsdorff solle sich dort wegen angeblicher Kontakte von deutschen Politikern zu "Terrororganisationen" einfinden, sagte seine Sprecherin in Moskau. Details zu den Vorwürfen seien nicht bekannt. Der Botschafter ließ erklären, er halte es für unwahrscheinlich, dass die russische Seite ihre Vorwürfe belegen könne.
Die deutsch-russischen Beziehungen sind seit Jahren angespannt, insbesondere seit dem russischen Überfall auf die Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.