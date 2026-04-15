Es gab eine ukrainische Drohnenattacke auf die große Energieanlage in der russischeb Republik Baschkortostan (Archivbild). (picture alliance / Russian Look / Serguei Fomine)

Örtliche Behörden bestätigten die Drohnenattacke auf eine Industrieanlage in der russischen Region Baschkortostan. Ein entstandener Brand wurde demnach gelöscht. Videos in sozialen Medien legen nahe, dass der Angriff dem petrochemischen Kombinat in der Stadt Sterlitamak galt. Dort wird unter anderem Treibstoff für Flugzeuge produziert.

Baschkortostan liegt im Süden des Ural-Gebirges rund 1.300 Kilometer von der Ukraine entfernt. Seit Monaten attackiert die Ukraine mit Langstreckendrohnen die Öl- und Chemieindustrie tief im russischen Landesinneren. So soll die Rüstungsproduktion und die Kraftstoffversorgung der angreifenden russischen Armee gestört werden.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.