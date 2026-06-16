Ärmelkanal
Russisches Kriegsschiff feuert Warnschüsse in Richtung von Yacht ab

Ein russisches Kriegsschiff hat im Ärmelkanal offenbar Warnschüsse in Richtung einer Yacht abgegeben.

    Dieses von dem Ministry of Defence of RFN zur Verfügung gestellte Foto zeigt die RFN "Admiral Grigorowitsch" (vorne), die von der RFA "Tideforce" überwacht wird.
    Die russische Fregatte "Admiral Gritorowitsch" soll einen Warnschuss im Ärmelkanal abgegeben haben. (Mod Crown Copyright / Ministry of / Mod Crown Copyright)
    Die Besatzung der in Großbritannien registrierten Yacht habe die Warnschüsse gemeldet, verlautete aus britischen Verteidigungskreisen. Der Vorfall soll sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet haben. Die Jacht soll dem russischen Schiff demnach zu nahe gekommen sein. 
    Erst vor einigen Tagen stoppte die britische Marine einen Öltanker im Ärmelkanal, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird. Experten zufolge soll die Präsenz russischer Kriegsschiffe von einem derartigen Vorgehen abschrecken.
    Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die Sanktionen von westlichen Unterstützern der Ukraine zu umgehen.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.