Die Besatzung der in Großbritannien registrierten Yacht habe die Warnschüsse gemeldet, verlautete aus britischen Verteidigungskreisen. Der Vorfall soll sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet haben. Die Jacht soll dem russischen Schiff demnach zu nahe gekommen sein.
Erst vor einigen Tagen stoppte die britische Marine einen Öltanker im Ärmelkanal, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird. Experten zufolge soll die Präsenz russischer Kriegsschiffe von einem derartigen Vorgehen abschrecken.
Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die Sanktionen von westlichen Unterstützern der Ukraine zu umgehen.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.