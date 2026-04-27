Diplomatie

Anlass ist nach Angaben des Ministeriums ein Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Kiesewetter mit dem tschetschenischen Separatisten Sakajew in Kiew. Die Regierung in Moskau wirft Sakajew vor, eine terroristische Organisation zu leiten. Russland habe bei Lambsdorff Beschwerde gegen das Treffen eingelegt, hieß es. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin bezeichnete die Vorwürfe als haltlos und unbegründet.
Die deutsch-russischen Beziehungen sind seit Jahren angespannt, insbesondere seit dem russischen Überfall auf die Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.