Kremlsprecher Peskow sagte in Moskau, man hoffe, dass die US-Diplomaten in naher Zukunft mehr Zeit und mehr Möglichkeiten hätten, um sich im trilateralen Format zu treffen. Die von Washington vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine waren zuletzt infolge des Iran-Krieges ins Stocken geraten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj erneuerte sein Angebot für eine Feuerpause im russischen Angriffskrieg. Man sei bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn Russland seine Attacken einstelle, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken.
Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.