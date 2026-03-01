Stabschef des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Kyrylo Budanow: Russland ist bereit, US-Sicherheitsgarantien zu akzeptieren (picture alliance / abaca / Chubotin Kirill / Ukrinform / ABACA)

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sagte im ukrainischen Fernsehen, dies sei bei den jüngsten Gesprächen in Genf seitens Moskau zugesichert worden. Welche Garantien das ‌sind, ist öffentlich nicht bekannt. Sie sollen dem Schutz der Ukraine dienen für den Fall, dass der Krieg unterbrochen oder beendet wird. Die jüngsten Gespräche in Genf waren unterschiedlich bewertet worden. Die Ukraine und Russland sprachen von schwierigen Verhandlungen. Die USA als Vermittler berichteten von "bedeutenden Fortschritten", ohne Einzelheiten zu nennen.

