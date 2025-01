Ukraine

Russland: Angriff auf TurkStream-Infrastruktur abgewehrt - schwere Kämpfe rund um Pokrowsk

Die Ukraine hat nach russischen Angaben Infrastruktur einer Gaspipeline angegriffen. Der Angriff mit mehreren Drohnen in der Region Krasnodar sei abgewehrt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Durch die sogennante TurkStream-Pipeline fließt russisches Gas in die Türkei und nach Europa.