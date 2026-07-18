Ukraine
Russland attackiert erneut Hafen von Odessa - Tote nach ukrainischen Angriffen auf Logistikzentren

Russland hat erneut den Hafen der ukrainischen Stadt Odessa mit Raketen angegriffen.

    Ein Anwohner betrachtet die Zerstörungen nach einem russischen Raketenangriff. Er steht in den Trümmern eines Hauses. Im Hintergrund steht ein Feuerwehrmann.
    Mindestens zehn Tote bei gegnerischen Angriffen im Ukraine-Krieg. In Odessa wurden zwei Menschen getötet (Bild vom Vortag). (Michael Shtekel / AP / dpa /)
    Nach Angaben des Gouverneurs wurde ein Mensch getötet. Ein Frachtschiff sei beschädigt worden. Russland attackiert seit Tagen die industrielle Infrastruktur des Hafens.
    Bei ukrainischen Angriffen auf Russland wurden zwei Logistikzentren eines Onlineversandhändlers getroffen. In der Stadt Kotowsk im Westen des Landes wurden nach Behördenangaben sieben Mitarbeiter getötet und 25 weitere verletzt. Das zweite Verteilzentrum befindet sich demnach in der Region Moskau.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete von Angriffen auf ein Öllager in der Stadt Noginsk.
    Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.