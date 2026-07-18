Nach Angaben des Gouverneurs wurde ein Mensch getötet. Ein Frachtschiff sei beschädigt worden. Russland attackiert seit Tagen die industrielle Infrastruktur des Hafens.
Bei ukrainischen Angriffen auf Russland wurden zwei Logistikzentren eines Onlineversandhändlers getroffen. In der Stadt Kotowsk im Westen des Landes wurden nach Behördenangaben sieben Mitarbeiter getötet und 25 weitere verletzt. Das zweite Verteilzentrum befindet sich demnach in der Region Moskau.
Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete von Angriffen auf ein Öllager in der Stadt Noginsk.
Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete von Angriffen auf ein Öllager in der Stadt Noginsk.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.