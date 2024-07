Mehrere Tote

Russiche Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. (Andreas Stroh/ZUMA Press Wire/dpa)

Dort wurde ein Kinderkrankenhaus getroffen. Präsident Selenskyj veröffentlichte dazu ein kurzes Video, das zerstörte Krankenzimmer und Blutspuren auf dem Fußboden zeigte. Er sprach davon, dass Menschen verschüttet seien. Hunderte Anwohner halfen Rettungskräften, Trümmer zu räumen und nach Opfern zu suchen.

Selenskyj wies zudem russische Behauptungen zu einem Flugabwehrfehler bei dem getroffenen Kinderkrankenhaus in Kiew zurück. Laut dpa sagte er auf einer Pressekonferenz mit dem polnischen Regierungschef Tusk in Warschau: "Was für ein Zynismus, den die Mistkerle im Kreml an den Tag legten, dass es angeblich die ukrainische Flugabwehr und kein gezielter Raketenschlag war."

Angriffe mit dutzenden Geschossen auf mehrere ukrainische Städte

Außer aus Kiew wurden auch aus Krywyj Rih, Dnipro, Slowjansk und Kramatorsk Angriffe gemeldet. Russland setzte laut Selenskyj mehr als 40 Geschosse ein, darunter auch Hyperschallraketen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow drängte die Verbündeten seines Landes, angesichts der jüngsten Ereignisse rasch über die Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme zu entscheiden. Die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine seien nach wie vor unzureichend, schrieb Umerow auf Telegram.

