Ukraine-Krieg
Russland berichtet von Opfern und Schäden nach ukrainischen Angriffen

Russische Behörden haben nach ukrainischen Gegenattacken mehrere Tote gemeldet.

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    Nach Angaben des regionalen Krisenstabs wurden in der Grenzregion Belgorod drei Männer bei Drohnenangriffen getötet. In Armawir im südrussischen Gebiet Krasnodar brach laut Behörden ein Feuer auf dem Gelände eines Öllagers aus.
    Im Hafen von Taganrog in der Region Rostow gerieten ein Tanker, ein Treibstofftanks sowie ein Gebäude in Brand. Die Ukraine bestätigte die Angriffe auf Armawir und Taganrog.
    Bei einem russischen Drohnenangriff wurde in Saporischschja ein Mensch getötet. Zwei weitere seien verletzt worden. Behörden meldeten außerdem drei Verletzte in Cherson.
    Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.