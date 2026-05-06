Ukrainische Behörden berichteten von Einschlägen in Saporischschja und Kramatorsk. In Saporischschja starben mindestens zwölf Menschen durch russische Fliegerbomben, in Kramatorsk mindestens fünf.
Die Angriffe ereigneten sich Stunden vor dem Beginn einer von Kiew ausgerufenen Waffenruhe, die um Mitternacht in Kraft treten soll. Russland hatte seinerseits eine Feuerpause für den 8. und 9. Mai angekündigt – zum 81. Jahrestag des sowjetischen Kriegssiegs. Präsident Selenskyj warf Moskau Zynismus vor.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.