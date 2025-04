Das Foto von der iranischen Atomenergiebehörde zeigt das Innere der Anlage in Fordo im Norden des Landes. (AFP / Iranische Atomenergiebehörde)

Das meldete die russische Staatsagentur RIA unter Berufung auf das Moskauer Außenministerium. US-Präsident Trump hatte zuletzt damit gedroht, den Iran zu bombardieren, falls keine Einigung über dessen Atomprogramm erzielt werde. Direkte Verhandlungen mit den USA lehnte der Iran bislang ab. Russland und China erklärten sich bereit, sich für einen Abbau der Spannungen einzusetzen. Westliche Länder werfen dem Iran vor, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten, was die Führung in Teheran bestreitet.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.