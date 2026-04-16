Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor der IWF-Frühjahrstagung in Washington, D.C. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die russische Wirtschaft wachse und das Land ziehe Gewinn aus der Energiekrise, sagte Klingbeil am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Dies sei nicht im Interesse Deutschlands und könne auch nicht im Interesse der Vereinigten Staaten sein.

Die Ölknappheit auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs hat dem Ölexporteur Russland Mehreinnahmen beschert. Nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer erzielt Russland durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus Einnahmen in Milliardenhöhe. Um die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt zu dämpfen, hatte US-Präsident Trump für einen Monat auch Sanktionen gegen russische Ölverkäufe ausgesetzt. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Beschränkungen aber wieder in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.