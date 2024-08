Repressalien

Amal Clooney und ihr Gatte George Clooney bei einer Veranstaltung ihrer Foundation for Justice in New York (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / RW)

Sie arbeite unter dem Deckmantel humanitärer Ziele und im Maßstab von Hollywood daran, Russland zu diskreditieren, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die "Clooney Foundation for Justice" setzt sich nach eigenen Angaben für Menschenrechte ein und bietet Opfern in etlichen Ländern kostenlose Rechtshilfe an. Die Stiftung wurde von der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und ihrem Gatten, dem Schauspieler George Clooney, gegründet.

Die Einstufung als unerwünschte Organisation kommt einem Verbot gleich. Sie gilt bereits für zahlreiche politische, kulturelle und religiöse Gruppen sowie für verschiedene Medien in Russland.

