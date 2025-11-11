Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Wohnheim arbeiten Rettungskräfte. (Archivbild) (Kateryna Klochko/AP/dpa)

Die Dörfer in der Nähe der Stadt Huljajpole waren zuvor stark umkämpft; die russische Armee habe diese intensiv mit Artillerie beschossen. Zudem wird nach ukrainischen Angaben in weiteren Orten in der Region gekämpft. Militärbeobachter hatten zuvor berichtet, Russland sei es gelungen, die Front an dieser Stelle zu durchbrechen. Die russische Armee reklamierte gleichzeitig die Eroberung mehrerer Orte für sich.

Auch an anderen Orten steht die ukrainische Armee offenbar stark unter Druck. Präsident Selenskyj erklärte, die Lage in der umkämpften Stadt Pokrowsk sei weiterhin schwierig. Zudem begünstige das schlechte Wetter die Angriffe; Russland habe den dichten Nebel genutzt, um weitere Soldaten in die umkämpfte Stadt zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.