Nach Angaben ukrainischer Behörden wurde ein mehrstöckiges Gebäude getroffen. Mindestens 19 Menschen seien verletzt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte den Angriff abscheulich. Er erklärte, zwei Raketen hätten eine normale Wohngegend getroffen.
Nach einer Auswertung der Nachrichtenagentur AFP haben russische Streitkräfte im vergangenen Jahr ihren größten Vormarsch seit 2022 erzielt. Die Armee habe mehr als 5.600 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums erobert; das entsprach den Angaben zufolge knapp einem Prozent der Gesamtfläche. Insgesamt kontrolliere Russland inzwischen rund zwölf Prozent des ukrainischen Staatsgebietes - zusätzlich zur Krim, die bereits 2014 annektiert wurde.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.