Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 30 Menschen verletzt. Es gebe erhebliche Schäden an einem Hochhaus. Präsident Selenskyj erklärte, nach vorläufigen Informationen hätten zwei Raketen ein Wohngebiet getroffen. Das russische Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe zurück. Es habe keinen Raketenangriff auf Charkiw gegeben.
Unterdessen ordneten die ukrainischen Behörden erneut Evakuierungen aus den umkämpften Gebieten im Osten des Landes an. Wegen der schwierigen Sicherheitslage sei beschlossen worden, mehr als 3.000 Kinder und deren Eltern aus den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk in Sicherheit zu bringen.
