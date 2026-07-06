Angriffskrieg

Rettungsarbeiten in Kiew nach einem russischen Luftangriff (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Laut den örtlichen Behörden wurden mehrere Gebäude in der Hauptstadt Kiew beschädigt, darunter auch Wohnhäuser. In ​einigen Bezirken seien zudem Trümmerteile von Drohnen abgestürzt. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Auch in anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst. Bei den Angriffen soll Russland neben Drohnen auch wieder Marschflugkörper und Raketen eingesetzt haben. Während die ukrainische Flugabwehr eine relativ hohe Trefferquote gegen russische Drohnen und Marschflugkörper aufweist, ist sie gegen ballistische Raketen weniger erfolgreich.

Zuvor hatte Präsident Selenskyj erklärt, dem ukrainischen Geheimdienst lägen Informationen vor, wonach Russland seine Angriffe vor dem bevorstehenden NATO-Gipfel ausweiten wolle.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.