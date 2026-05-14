Drohnen und Raketen

In der Nacht wurde erneut Luftalarm im ganzen Land ausgelöst, ukrainischen Medienberichten zufolge warnte das Militär vor anfliegenden Drohnen und ballistischen Raketen. Aus der Hauptstadt Kiew wurden kurz darauf Explosionen gemeldet, mehrere Gebäude wurden beschädigt. Die Rede ist von einem Toten und 16 Verletzten.
Schon gestern hatte die russische Armee den ganzen Tag über Drohnenangriffe auf die Ukraine geflogen. Präsident Selenskyj sprach von mehr als 800 Drohnen. Mindestens sechs Menschen seien getötet und Dutzende verletzt worden. Selenskyj bezeichnete die Angriffe als "Terror".
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.