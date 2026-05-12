UNO-Sicherheitsrat in New York (Archivfoto) (AP / dpa / Seth Wenig)

Es sei an der Zeit, dass das Land echte Souveränität und Unabhängigkeit erlange, sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nebensja, bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York. Die USA wollen hingegen die Befugnisse des künftigen Repräsentanten einschränken. Das Mandat werde begrenzter ‌ausfallen, sagte die stellvertretende ⁠US-Botschafterin, Bruce. Der CSU-Politiker Schmidt hatte seinen Rücktritt als Hoher Repräsentant für das Balkan-Land erklärt und dafür persönliche Gründe genannt. Schmidt hatte den Posten seit 2021 inne. Seine Amtszeit war von massiven Spannungen mit der serbischen Teilrepublik Republika Srpska geprägt.

Der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina hat die Aufgabe, über die Einhaltung des Friedensabkommens von Dayton von 1995 zu wachen. Das Amt gewährt weitreichende Befugnisse bis hin zum Erlass von Gesetzen und zur Entlassung gewählter Amtsträger.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.