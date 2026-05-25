Die Warnung richte sich an diplomatische Missionen und internationale Organisationen, berichte die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau. Zugleich kündigte das Ministerium Luftangriffe auf Entscheidungszentren und Kommandoposten in Kiew an.
Am Wochenende waren bei russischen Angriffen auf die Hauptstadt und die Region Cherson im Süden des Landes insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen. Auch die russische Seite meldete sechs Todesopfer nach ukrainischen Angriffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.