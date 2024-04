Die Ukraine meldet neue russische Angriffe auf Energieanlagen (Archivbild aus Charkiw). (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Der größte Energiekonzern der Ukraine teilte mit, es seien vier Wärmekraftwerke getroffen und erheblich beschädigt worden. Nach Angaben des ukrainischen Energieministers griff Russland Anlagen unter anderem in den Regionen Lwiw und Dnipropetrowsk an. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden.

Das ukrainische Militär teilte mit, man habe in der Nacht 21 russische Drohnen abgeschossen. Örtliche Behörden in Russland meldeten ihrerseits den Abschuss zahlreicher ukrainischer Drohnen. Diese hätten unter anderem Ölraffinerien in der Region Krasnodar angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.