Angriffskrieg

Russland hat die Ukraine erneut mit massiven Raketenangriffen überzogen. Die Luftstreitkräfte in Kiew meldeten am Morgen, dass 21 von insgesamt 34 Raketen und Marschflugkörpern verschiedener Typen abgeschossen worden seien. Die Angriffe seien aus der Luft, vom Schwarzen Meer und vom Boden aus erfolgt. Insgesamt seien vier Wärmekraftwerke schwer beschädigt worden, teilte das Energieunternehmen DTEK mit. Es seien auch Menschen verletzt worden.

Zuvor hatte es landesweit Luftalarm gegeben. Laut Energieministerium in Kiew galten die Luftschläge vor allem Energieanlagen. Angriffe wurden in den Gebieten Dnipropetrowsk, Lwiw und Iwano-Frankiwsk gemeldet. Im Gebiet Dnipropetrowsk wurden laut Behörden zwei Energieanlagen getroffen.

Auch in der ostukrainischen Stadt Charkiw unweit der russischen Grenze meldeten die Behörden erneut mehrere Explosionen. Das Gelände eines Krankenhauses sei durch russischen Beschuss getroffen worden, hieß es. An den Gebäuden habe es durch die Druckwelle Schäden gegeben - Fensterscheiben seien zu Bruch gegangen, wodurch eine Patientin in ihrem Bett verletzt wurde. Die Behörden veröffentlichten Bilder von den Schäden.

Auch Russland wurde Ziel von Angriffen. Das russische Militär teilte mit, man habe mehr als 60 Drohnen von ukrainischer Seite abgefangen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS trafen mehrere ukrainische Drohnen eine Ölraffinerie in der Region Krasnodar und lösten ein Feuer aus. Die Anlage sei teilweise abgeschaltet worden.

Auch die von Russland im Jahr 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim meldete den Abschuss von zwei Drohnen.

Die Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden.

