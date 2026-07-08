Ukraine
Russland greift erneut Kiew und andere Städte mit Raketen an

Russland hat erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew aus der Luft angegriffen.

    Es ist dunkel. Man sieht aus der Ferne die Silhouetten zweier Feuerwehrleute, die aus Schläuchen Wasser auf ein brennendes zerstörtes Gebäude spritzen. Es wird vom Feuerschein des Brandes rötlich beleuchtet.
    Feuerwehreinsatz nach russischem Angriff auf Kiew (Archivbild). (AP / dpa / Danylo Antoniuk)
    Der Kiewer Bürgermeister Klitschko berichtete in Sozialen Medien von einer Serie von Attacken mit ballistischen Raketen kurz nach Mitternacht. Mindestens zwei Personen wurden demnach verletzt. Zudem gerieten zwei Gebäude in Brand.
    Am späten Abend hatte es bereits russische Raketenangriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw und die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gegeben. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden mehrere Häuser beschädigt; in Odessa gab es zudem zehn Verletzte.
    Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.