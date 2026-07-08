Der Kiewer Bürgermeister Klitschko berichtete in Sozialen Medien von einer Serie von Attacken mit ballistischen Raketen kurz nach Mitternacht. Mindestens zwei Personen wurden demnach verletzt. Zudem gerieten zwei Gebäude in Brand.
Am späten Abend hatte es bereits russische Raketenangriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw und die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gegeben. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden mehrere Häuser beschädigt; in Odessa gab es zudem zehn Verletzte.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.