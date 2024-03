In der Region Saporischschja gehen die Kämpfe weiter, hier eine Aufnahme nach russischen Luftangriffen auf die Stadt Huljajpole am 31. August 2023. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Andriy Andriyenko)

In der Nacht herrschte in weiten Teilen des Landes Luftalarm. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj setzte die russische Armee 60 Drohnen und etwa 90 Raketen ein. Dabei wurde unter anderem in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja eine Stromleitung gekappt. Die Versorgung laufe nun über eine Ersatzleitung, Gefahr für die Sicherheit des AKW bestehe nicht, hieß es. In anderen Teilen der Ukraine wurden mehrere Energieanlagen getroffen. Vielerorts gab es Stromausfälle.

Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Region Belgorod wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein Mensch getötet.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.