Ukraine-Krieg
Russland greift Hafen Tschonomorsk an - Ukraine beschießt Tanker im Asowschen Meer

Im Süden der Ukraine ist der Hafen Tschornomorsk durch russische Luftangriffe stark beschädigt worden.

    Dieses Foto, das vom offiziellen Telegram-Kanal des Gouverneurs der Region Moskau, Andrei Worobjew, veröffentlicht wurde, zeigt ein brennendes Haus, das bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Region Moskau in Russland beschädigt wurde.
    Ukrainische Angriffe auf die russische Hauptstadt Moskau. (picture alliance/Moscow Region Governor Andrei Vorobyev's official telegram channel via AP)
    Der ukrainische Agrarkonzern Kernel teilte mit, er habe den Betrieb eingestellt. Unter anderem seien Lager- und Umschlagsanlagen für Getreide und Sonnenblumenöl getroffen worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte hingegen, man habe in Tschornomorsk Infrastruktur des ukrainischen Militärs zerstört.
    Die Ukraine gab unterdessen an, erneut Drohnenangriffe auf russische Schiffe im Asowschen Meer ausgeführt zu haben. Man habe 15 Schiffe, darunter sieben Tanker getroffen. In der Nacht waren in der Region rund um Moskau vier Menschen getötet worden.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.