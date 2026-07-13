Der ukrainische Agrarkonzern Kernel teilte mit, er habe den Betrieb eingestellt. Unter anderem seien Lager- und Umschlagsanlagen für Getreide und Sonnenblumenöl getroffen worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte hingegen, man habe in Tschornomorsk Infrastruktur des ukrainischen Militärs zerstört.
Die Ukraine gab unterdessen an, erneut Drohnenangriffe auf russische Schiffe im Asowschen Meer ausgeführt zu haben. Man habe 15 Schiffe, darunter sieben Tanker getroffen. In der Nacht waren in der Region rund um Moskau vier Menschen getötet worden.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.