Ukrainische Hauptstadt

Laut Bürgermeister Klitschko gab es Einschläge in zwei Stadtteilen. In einem Lager im Westen der Stadt und in einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen. Laut der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland mindestens acht Raketen auf Kiew.
Ballistische Raketen sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren als Marschflugkörper oder Drohnen. Mehrere europäische Staaten wollen mit der Ukraine nun ein neues Abwehrsystem gegen die Waffen produzieren.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.