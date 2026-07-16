Russland greift Ziele in der Ukraine an. (Anadolu Agency/IMAGO/Serhii Masin)

Behördenangaben zufolge wurden mindestens zwei Menschen getötet. Es gebe mehrere Verletzte. Bürgermeister Klitschko erklärte, es habe Einschläge und Explosionen in zwei Stadtteilen gegeben. Unter anderem sei ein Lagerhaus getroffen worden. Auch aus anderen Regionen in der Ukraine wurden russische Luftangriffe gemeldet.

Russland warf der Ukraine unterdessen vor, den Chefingenieur des von Russland besetzten Atomkaftwerks Saporischschja getötet zu haben. Er und sein Fahrer seien bei einem Drohnenangriff auf ein Auto ums Leben gekommen. Aus Kiew gibt es bisher keine Stellungnahme.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.