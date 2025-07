Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Am Abend war in der Hauptstadt Kiew die Flugabwehr zu hören, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Auch in der Südukraine und zahlreichen weiteren Regionen gab es demnach Luftalarm.

Das russische Militär hatte erst in der vergangenen Nacht einen massiven Luftangriff auf Kiew geflogen. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko gab es mindestens 23 Verletzte. Zudem seien Eisenbahninfrastruktur, Gebäude und Fahrzeuge in der gesamten Stadt beschädigt worden. Das ukrainische Militär sprach von einem Angriff mit insgesamt mehr als 530 Drohnen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.