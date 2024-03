In Kiew teilte die regionale Militärverwaltung am Morgen mit, die Luftverteidigungssysteme seien mit der Abwehr des Angriffs beschäftigt. Bürgermeister Klitschko sprach auf Telegram von mehreren Explosionen. Im Westen der Ukraine meldeten regionale Behörden Raketenangriffen südlich der Stadt Lwiw. Die polnische Armee erklärte, man habe Flugzeuge an der polnisch-ukrainischen Grenze aktiviert, um den eigenen Luftraum zu schützen.

Gestern Abend hatte die Ukraine die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit Raketen beschossen. Laut den von Russland eingesetzten lokalen Behörden wurde dabei ein Mensch durch Raketensplitter getötet, vier weitere wurden verletzt. Der den Angaben zufolge "massivste Angriff in der vergangenen Zeit" sei vom Militär abgewehrt worden, hieß es. Ukrainische Medien berichteten hingegen, drei Marschflugkörper hätten das Hauptkommunikationszentrum der russischen Schwarzmeerflotte getroffen.

In der Ostukraine meldete Russland gestern einen weiteren Vormarsch seiner Truppen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten ein Dorf in der Region Donezk eingenommen. Auch die Stadt Charkiw wurde erneut angegriffen. Nach Berichten ukrainischer Medien schlugen im Laufe des Tages mehrere Raketen in der Stadt ein. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.