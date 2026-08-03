Es gab erneut gegenseitige Angriffe. (picture alliance / NurPhoto / Yevhen Titov)

Nach Angaben von Regionalgouverneur Fedorow schlugen acht Bomben in Wohngebieten ein. Eine Frau wurde getötet; zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. In der Region Dnipropetrowsk meldete der Gouverneur drei Tote bei einem russischen Angriff auf eine Tankstelle. Russland griff zudem Schiffe im Schwarzen Meer auf dem Weg in die Ukraine an. Nach Moskauer Angaben wurden drei Frachter mit Militärgütern sowie ein Frachtschiff im Hafen von Mykolajiw getroffen.

Bei ukrainischen Gegenangriffen auf die russische Schwarzmeerregion wurden nach örtlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gab es Behördenangaben zufolge ebenfalls Tote infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Bereits in der Nacht war nach einem ukrainischen Drohnenangriff erneut ein Brand in einem Lager des Online-Händlers Wildberries in der Region Wladimir ausgebrochen. Nach Darstellung der Ukraine liefert das Unternehmen unter anderem Militärgüter für die russische Armee.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.