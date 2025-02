Eine durch einen russischen Angriff zerstörte Brücke in Odessa (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kunihiko Miura)

Ukrainischen Angaben zufolge wurde ein Großteil von insgesamt mehr als 160 russischen Drohnen abgeschossen oder elektronisch gestört. In der südlichen Region Odessa wurde nach Angaben des Gouverneurs Energie-Infrastruktur beschädigt, so dass Tausende Bewohner bei Minusgraden ohne Strom und Heizung ausharren mussten. In der Region Cherson wurden mindestens sechs Menschen durch einen mutmaßlichen Gleitbomben-Angriff verletzt.

Unterdessen vermeldet der russische Generalstab Geländegewinne in der russischen Region Kursk. Mehr als 800 Quadratkilometer und somit 64 Prozent des im vergangenen Jahr von der Ukraine besetzten Gebietes stünden wieder unter russischer Kontrolle.

