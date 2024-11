Die Umrisse einer Drohne sind vor einem orangenen Himmel zu sehen. (Symbolbild) (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Aleksandr Gusev)

Das ukrainische Militär teilte mit, Russland habe das Land in der Nacht mit insgesamt 188 Drohnen angegriffen. Die meisten davon seien abgeschossen oder abgefangen worden. Über Opfer oder Sachschäden gibt es bisher keine Angaben.

Nach einem Bericht des US-Instituts für Kriegsstudien rücken Russlands Streitkräfte in der Ukraine deutlich schneller vor als in den vergangenen Monaten. Die unabhängige russische Mediengruppe Agentstwo berichtet, alleine in der vergangenen Woche hätten russische Soldaten rund 235 Quadratkilometer erobert. Im gesamten November seien es bislang 600 Quadratkilometer gewesen, das entspricht in etwa einem Viertel der Fläche des Saarlandes.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.