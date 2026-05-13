Angriff am Tage

Dabei sind nach Angaben von Präsident Selenskyj sechs Menschen getötet worden. Allein heute seien mindestens 800 russische Drohnen abgefeuert worden, erklärte Selenskyj in Onlinediensten.
Moskau greift seit mehr als vier Jahren ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen an - bisher vorwiegend nachts, inzwischen immer häufiger tagsüber. Weil auch die westukrainische Stadt Uschhorod Ziel der Attacken war, schloss die Slowakei kurzzeitig ihre Grenze. Betroffen war auch das Grenzgebiet zu Ungarn, in dem eine ungarische Minderheit lebt. Ungarns Außenministerin Orban kritisierte die russischen Angriffe daher "auf das Schärfste".
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.