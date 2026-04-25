Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte das russische Militär rund 620 Drohnen sowie fast 50 Raketen und Marschflugkörper ein. Angriffe wurden unter anderem in Kiew, Dnipro und Charkiw gemeldet. Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, mindestens vier Menschen seien getötet worden. Es gebe mehr als 30 Verletzte.
Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, etwa 130 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Die Angriffe hätten der Wolga-Region gegolten, außerdem Perm und Jekaterinburg.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.