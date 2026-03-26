Zerstörungen in Odessa (Archivbild vom 19. März 2026). (ABACAPRESS/IMAGO/Lyashonok Nina/Ukrinform)

Auch Energie- und Industrieanlagen seien angegriffen worden, teilte der Gouverneur der Region Odessa mit. Ein Mensch sei verletzt worden. Der Bürgermeister der Stadt Ismajil, dem größten Donauhafen der Ukraine, sprach von einem weiteren massiven russischen Drohnenangriff. Die Stadt liegt direkt gegenüber dem NATO- und EU-Mitglied Rumänien. Dort gingen nahe der Grenze zur Ukraine Trümmer einer vom ukrainischen Militär abgefangenen Drohne nieder. Die ukrainischen Streitkräfte griffen ihrerseits erneut Ziele in der nordwestrussischen Oblast Leningrad mit Drohnen an.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.