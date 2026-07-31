Mehrere Tanker im Schwarzen Meer (picture alliance / Zoonar / Alexander Strela)

Das Schiff sei auf dem Weg zu einem ukrainischen Hafen in der Nähe von Odessa gewesen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Details des Angriffs wurden nicht mittgeteilt.

Das ukrainische Militär attackierte erneut die russische Energieinfrastruktur. Wie ein Sprecher in Kiew erklärte, wurde eine Ölraffinerie in Wolgograd mit Drohnen angegriffen. Ein Brand sei ausgebrochen. Der ukrainische Geheimdienst SBU gab an, im russischen Hafen Taman an der Straße von Kertsch seien Anlagen zerstört worden.

Nach ukrainischen Drohnenangriffen mussten mehrere russische Online-Händler eigenen Angaben zufolge ihre Lager räumen. Betroffen waren das Unternehmen Ozon in der Region Tatarstan sowie der Wildberries-Konzern in Wolgograd.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.