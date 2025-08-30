Ukraine
Russland greift unter anderem zentralukrainische Region Dnipropetrowsk an

Das russische Militär hat die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen - darunter auch die zentralukrainische Region Dnipropetrowsk.

    Blaues Symbolbild mit dem Logo des Deutschlandfunks und dem Zusatz "Die Nachrichten"
    Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )
    Behörden sprachen von einem "massiven Agriff" und forderten die Einwohner auf, Schutzräume aufzusuchen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region waren die Städte Dnipro und Pawlograd von den Angriffen betroffen. Dnipropetrowsk war bisher von heftigen russischen Angriffen weitgehend verschont geblieben. Die russische Armee hatte in dieser Woche dort allerdings bereits einen Vorstoß unternommen.
    Auch in anderen Landesteilen gab es Angriffe. Die ukrainische Luftwaffe sprach davon, dass mehr als 100 russische Kampfdrohnen gesichtet worden seien.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.