Ein zerstörtes Haus in Cherson in der Ukraine. (Archivbild) (David Hammersen / dpa / David Hammersen)

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung berichtete von acht Menschen, die verletzt worden seien. Zudem seien mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt worden. Ein russischer Luftangriff wird außerdem aus Nikopol in der Region Dnipro gemeldet. Dort soll eine Drohne einen Kleinbus getroffen und sieben Insassen verletzt haben.

Russland griff unterschiedlichen Quellen zufolge außerdem die ukrainische Hafenstadt Odessa an. Unklar ist, ob Treibstofftanks getroffen oder ein Tankschiff des ukrainischen Militärs beschädigt wurde.

Das ukraininische Militär hatte zuvor im Asowschen Meer ein russisches Containerschiff versenkt. Das teilte Präsident Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal mit. Die russische Atombehörde Rosatom bestätigte die Angaben. Ihr gehört die Reederei, für die das Schiff fuhr. Die 17 Besatzungsmitglieder hätten sich nach dem Einschlag von zwei Drohnen in Sicherheit bringen können.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.