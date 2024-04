"Transport westlicher Waffen"

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, russische Streitkräfte hätten den Zug in der Region Donezk mit Raketen beschossen. Westliche Waffen und Militärausrüstung für die Ukraine seien zerstört worden. Zudem habe man weitere Infrastruktur-Ziele des Eisenbahnnetzes attackiert. Die ukrainische Eisenbahngesellschaft teilte mit, bei russischen Angriffen seien drei Mitarbeiter getötet und mehrere Menschen verletzt worden.

In der Hauptstadt Kiew wurde die Evakuierung von zwei Krankenhäusern angeordnet. Die Stadtverwaltung erklärte, im Internet kursiere ein Video, in dem ein russischer Angriff auf die Kliniken ankündigt werde. Behauptungen, dass in den Gebäuden militärisches Personal untergebracht sei, wies die Stadt als falsch zurück.

In der russischen Grenzregion Kursk wurde durch ukrainischen Raketenbeschuss nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens ein Mensch getötet. Mehrere Häuser seien getroffen worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.