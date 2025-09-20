Atomstreit

Das russische Außenministerium erklärte, die Maßnahmen mehrerer europäischer Länder seien provokativ und illegal. In dem UNO-Gremium erhielt eine Resolution, die eine weitere Aussetzung der Strafmaßnahmen vorsah, nicht die erforderliche Mehrheit. Von den insgesamt 15 Ratsmitgliedern stimmten nur Russland, China, Pakistan und Algerien dafür. Deutschland ist aktuell nicht Teil des Rates.
Dem Iran bleiben damit nun nur noch wenige Tage, um in Verhandlungen mit den Europäern die Wiedereinführung der Sanktionen wegen seines Atomprogramms doch noch abzuwenden.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.